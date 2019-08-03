قررت نيابة مركز دمياط، حبس شخص وزوجته بتهمة الشروع في قتل ابنة الأول، وتبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إقدام الزوجة على تعذيبها.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، والتقرير الطبي الخاص بحالة الضحية.

جد الطفلة ضحية زوجة أبيها: تفننت في تعذيبها.. وسأقتص من ابني بالقانون

وكان ياسر أبو هندية، نقيب محامي دمياط، أعلن تقديمه كل الدعم للمحامين الذين أعلنوا تضامنهم ودفاعهم عن الطفله "هبة"، ضحية تعذيب زوجة أبيها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير مواطن يدعى رضا السعدني بمحافظة دمياط، محضرا ضد ابنه وزوجته اتهمهما فيه، بتعذيب حفيدته هبة السعدني، 9 سنوات، وإحداث إصابات بها، بدعوى تقصيرها في أعمال المنزل.