تسجيل الدخول
هدية الحكومة للمواطنين في العيد

أحدث الأخبار

إحالة المسؤولة عن أعمال الرصف بالحامول للنيابة الإدارية في كفر الشيخ

إحالة المسؤولة عن أعمال الرصف بالحامول للنيابة الإدارية في كفر الشيخ

انطلاق قافلة لكلية الطب البيطري في جامعة مطروح

انطلاق قافلة لكلية الطب البيطري في جامعة مطروح

"مطروح" تتأهب لاستقبال عيد الأضحى.. حدائق بالمجان وطوارئ في القطاعات

"مطروح" تتأهب لاستقبال عيد الأضحى.. حدائق بالمجان وطوارئ في القطاعات

إزالة 2013 حالة تعدِ في الموجة الـ13 بالقليوبية

إزالة 2013 حالة تعدِ في الموجة الـ13 بالقليوبية

"الدقهلية" تحدد غدا أخر موعد لسداد مقدم شراء أملاك الدولة

"الدقهلية" تحدد غدا أخر موعد لسداد مقدم شراء أملاك الدولة

"التموين": استبعدنا 8 ملايين اسم وهمي من البطاقات و500 ألف غير مستحقين

"التموين": استبعدنا 8 ملايين اسم وهمي من البطاقات و500 ألف غير مستحقين

اختيارات الوطن

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

راتب 15 ألف جنيه وسيارة واستهلاك موبايل.. معايير الحذف من الدعم التمويني

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

كيلو البلدي بـ110 والسوداني بـ85.. أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

"الأرصاد" تناشد المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة: الرطوبة مرتفعة

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

حتى نهاية أغسطس.. خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

بعد أول عقد قران به.. المأذون الإلكتروني أسرع ويحد من زواج القاصرات

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

غلايات ووحدات كهرباء وديزل وبخار: مشاهد حية عن "مصر المستقبل"

الأكثر قراءة

عاجل