"الدقهلية" تحدد غدا أخر موعد لسداد مقدم شراء أملاك الدولة

حددت مراكز ومدن محافظة الدقهلية، يوم 4 أغسطس الجاري، أخر موعد لسداد ربع القيمة 25% من لجنة بت لتقدير أملاك الدولة، وإلا سيتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقهم.

وطالبت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، المواطنين الصادر لهم قرار من لجنة بت لتقدير أملاك الدولة الصادر لهم ولم يقوموا بسداد نسبة 25% من قيمة الشراء سرعة التوجه لقسم أملاك الدولة وذلك لمواطني المدينة، وبالنسبة لمواطني المركز سرعة التوجه للوحدات المحلية التابعة لهم تجنبا لتنفيذ قرارات الإزالة علي منازلهم المقامة علي أرض أملاك الدولة

وناشد اللواء حسام لبيب، رئيس مركز ومدينه بلقاس، جميع المواطنين واضعى اليد على أرض أملاك الدوله ولم يستكملوا باقى الإجراءات، بسرعه التوجه إلى مجلس مدينه بلقاس لإتمام الإجراءات بالمجلس والتوجه فورا إلى ديوان عام محافظه الدقهلية الانتهاء من الإجراءات

وقاد محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منية النصر، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة "هندسة ري دكرنس" بمنطقتي "منشأة الجمال وميت الخولي مؤمن" في إطار الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تم إزالة 34 حالة تعدِ بإجمالي مساحة 471 مترًا مربعًا.