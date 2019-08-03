أعلنت جامعة طنطا عبر الموقع الرسمي لها شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية كالتالي:

- التقديم عبر نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية من هنــــــــا.

- يسحب ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق ولن يقبل أي ملف مستوفى بياناته إلا بعد استيفاء طلب الالتحاق على الإنترنت وإحضار ما يثبت ذلك مطبوعاً.

ويشترط التالي:

- أن يكون الطالب مقيدا منتظما بإحدى كليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس وألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها.

- ألا يكون الطالب قد تم إخلائه بالمدينة الجامعية في العام السابق إخلاء إداري.

- ألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها على حسب سهولة المواصلات منها وإليها.

- أن يكون الطالب حاصل على تقدير عام جيد على الأقل، وأولوية القبول للتقدير الأعلى.

- ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية من الجامعة في العام السابق.

وتقدم الطلبات شخصيا بمقر المكتب.