أشاد عبدالله حسن، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، بعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة والذي انتهت فعالياته الأربعاء الماضي، مثمنًا عقد نموذج محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر، باعتباره "نقل نبض الشعب للمسئولين".

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية على التليفزيون المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن للعالم أجمع من خلال المؤتمر الخطوات التي تقوم بها مصر لحل المشكلات المتراكمة منذ سنوات، كما أعّلم الرئيس كل الشعب المصري بالمجهودات التي تبذلها الدولة.

وأكد وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن عقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، يعد اختيارا موفقا، ويؤكد أن مصر ماضية في طريق البناء.