أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية، مساء اليوم، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية والتي نفذها اللواء جمال الغزالي مدير الأمن، بعد إجراء حركة الترقية والنقل خارج المحافظة.

وشملت الحركة تعيين العميد عادل صيام من مأمورا لقسم شرطة ثان إلى رئيس قسم شؤون الخدمة، العميد إبراهيم صدقي من مأمور مركز القنطرة غرب إلى مأمور مركز التل الكبير، العميد محمد مكاوي من مأمور مركز القصاصين إلى مأمور لمركز فايد، والعميد هشام مروان مأمورا لمركز أبو صوير، المقدم وليد المصري مأمورًا لمركز القصاصين، العميد ياسر ياسين مأمورًا لمركز القنطرة غرب، العميد طاهر سليم مأمورًا لقسم ثان، العميد هشام نور رئيسًا لمباحث الآداب، والعقيد شريف شبل رئيسًا لقسم شؤون الأفراد.

كما شملت الحركة العقيد وائل معوض رئيسا لقسم المعلومات، العقيد محمد خشانة رئيسًا لقسم الأمن والنظام، المقدم شريف هشام رئيسًا لقسم حقوق الإنسان، المقدم أحمد الشناوي رئيسًا لقسم الرخص، المقدم هاني حمودة رئيسًا لقسم العلاقات العامة، المقدم هاني عبدالهادي رئيسًا لمباحث أول، المقدم محمود بكر رئيسًا لمباحث قوات الأمن، المقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث ثان الإسماعيلية، المقدم عبدالله زعيمه رئيسًا لمباحث الترحيلات، المقدم أحمد شاهين رئيسًا لمباحث فايد.

وشملت الرائد السيد عبدالعال رئيسًا مباحث أبو صوير، الرائد أحمد جمال رئيسًا لمباحث القصاصين، الرائد مصطفى سلامة رئيسًا لمباحث القنطرة شرق، الرائد محمد هشام رئيسًا لمباحث مركز الإسماعيلية، والمقدم محمود البرماوي رئيسًا لمباحث الأمن والنظام بالمديرية.