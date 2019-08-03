بعد سنة واحدة من بدء العمل فى المنطقة اللوجيستية فى طنطا، انتهى العمل فى الجزء التجارى، اليوم، تمهيداً لافتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية له خلال أيام، حسب تصريحات سمير حنا، مدير فرع الشركة المنفذة للمشروع، التى أشار فيها إلى «الانتهاء من العمل بشكل كامل فى المنطقة التجارية، التى تمثل 40% من المشروع، والمقرر أن يتم افتتاحه بالكامل خلال العام المقبل». وأضاف أن «المشروع يعد أكبر منطقة لوجيستية فى الوجه البحرى، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل، وهى تتكون من مناطق تجارية وترفيهية وصناعية، وملاعب, ومساحات خضراء، ونادٍ رياضى، وفندق 5 نجوم، ما يعد نقلة نوعية للتنمية فى منطقة الدلتا بشكل عام»، موضحاً أن «الغربية تعد مركزاً رئيسياً لتجارة الحبوب فى الدلتا، ما عزز اختيارها للمشروع».

وطالب «حنا» بسرعة رصف طريق «طنطا - كفر الشيخ» الدولى المؤدى إلى المنطقة اللوجيستية، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة للمشروع خاطبت وزارة النقل للانتهاء سريعاً من الطريق، خاصة أنه المسار الرئيسى المؤدى إلى المنطقة.

من جهته، قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن المنطقة اللوجيستية تعد مركزاً للتجارة الداخلية فى وسط الدلتا، خاصة أن الغربية محافظة حبيسة، وتعانى من عدم وجود مشروعات استثمارية كبرى فيها، معرباً عن أمله أن ينتهى المشروع بأقصى سرعة.