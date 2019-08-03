"التموين": استبعدنا 8 ملايين اسم وهمي من البطاقات و500 ألف غير مستحقين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة استبعدت 8 ملايين شخص وهمي من البطاقات التموينية وهذا لم يؤثر على أي مواطن، حيث إن الـ8 ملايين أشخاص وهمية أو أرقام قومية غير صحيحة، مضيفًا: "لو أنا مثلا بصرف ليا أنا وزوجتي واثنين من أبنائي ممكن ألاقي 7 على البطاقة، منهم 3 أشخاص وهمية، إحنا شيلنا كل الأشخاص الوهمية من البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية".

وأضاف مدكور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة "Dmc"، أن الفضل يرجع في هذا الأمر إلى هيئة الرقابة الإدارية التي جمعت قواعد بيانات عدم مستحقي الدعم في مكان واحد، مؤكدًا أنه تم حذف ما يقرب من نصف مليون غير مستحق للدعم حتى الآن، حيث استبعدت الوزارة النصف مليون مواطن على ثلاث مراحل، وتم وضع معايير أخرى لاستبعاد الغير مستحقين في المرحلة الرابعة.

وأكد مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن الوزارة خلال المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين للدعم وضعت عدة معايير للحذف، تتمثل في امتلاك الأسرة 3 سيارات، أو دفع أكثر من 100 ألف جنيه ضرائب أو امتلاك أكثر من 15 فدانًا أو استهلاك كهرباء بقيمة تزيد عن 1000 وات أو الحصول على مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه أو وجود فاتورة تليفون بأكثر من 800 جنيه، أو دفع مصاريف مدرسية بأكثر من 50 ألف جنيه، مؤكدًا أن الوزارة ستستبعد من تنطبق عليه هذه المعايير ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل.