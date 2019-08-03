قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة مسؤولي وحدات محلية ووحدات صحية ومراكز شباب وجمعيات زراعية للتحقيق بسبب وجود تلك الوحدات مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي، وإحالة 104 من العاملين بها للتحقيق بسبب تغيبهم وانصرافهم عن العمل بدون إذن أو تصريح رسمي.

جاء ذلك بناء على التقرير المعروض من الإدارة العامة للمتابعة بشأن المرور على عدد من الوحدات المحلية بالجمالية وتمي الأمديد ووحدات صحية بمنية النصر وتمي الأمديد والسنبلاوين ومراكز شباب بالكردي وميت سلسيل وتمي الأمديد وجمعيات زراعية بالمنزلة والجمالية وأجا.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المرور الميداني على الوحدات الخدمية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى انضباط العاملين وانتظام العمل بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين والمقصرين.