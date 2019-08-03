تحدث محمد الكيلاني أحد المكرمين من قِبل الرئيس السيسي، في الجلسة الختامية بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن هذا التكريم، قائلًا إنه لم يعلم بهذا الأمر إلا في أول يوم بالمؤتمر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أنه علم بأن فيلم "بطل كل يوم"، سيتطرق إلى بطولته، حيث يعمل مهندسا بأحد البنوك وتعرض لحادث فقد على إثره إحدى قدميه، وبالرغم من ذلك أصبح أول مصري عربي أفريقي يقطع مسافة من القاهرة للعين السخنة بطرف صناعي.

وتابع أنه وافق على تصوير الفيلم، مشيرًا إلى أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا به، لكنه أثار إعجاب الحاضرين في المؤتمر ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف: "الفيلم عرض قصتي وما أواجهه يوميًا منذ 7 سنوات، حيث قابلت الكثير من الصعوبات وأوقات اليأس، وفي النهاية كُرمت من رئيس الجمهورية".

وعن الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي: "كل اللي قدامي كانوا بيسلموا بالإيد، لكن أنا لاقيته بياخدني بالحضن وأشاد باللي حققته".