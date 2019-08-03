حصلت السيارة ستروين سي 5 أيركروس الجديدة التابعة لفئة SUV، من شركة ستروين الفرنسية، على تقييم خمس نجوم في اختبارات السيارة المختلفة في التصادم وحماية السائق، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة "Euro NCAP".

وفي اختبار حماية السائق عند التصادم علي سرعة 50 كم/ساعة، حصلت ستروين سي 5 أيركروس علي نسبة حماية تصل علي 89%، بينما ظلت مقصورة الركاب من سي 5 مستقرة في اختبار الإزاحة الأمامية، وأشارت قراءات وهمية عن حماية جيدة للركبتين وعظم الفخذ من السائق والراكب.

وتتميز ستروين سي 5 أيركروس بمحرك توربيني 4 أسطوانات، سعة 1.6 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، بقوة 165 حصانا، و200 حصان لمحركات البنزين، ومحرك آخر هجين مؤلف من محرك بقوة 200 حصان يعمل على البنزين.

بالإضافة إلى محركين كهربائيين لتصل القوة مجتمعة إلى 300 حصان موزعة على العجلات الأربعة، وقاعدة عجلات بقياس 2730 ملم، وتتسع مساحة تخزينها الخلفية "الشنطة"، حتى 670 لتراً، تتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.