أحال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، 139 طبيبًا وموظفًا بمستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق، من بينهم إحالة 25 موظفًا وطبيبًا لتغيبهم عن العمل، و114 موظفًا وطبيبًا لانصرافهم عن العمل دون إذن أو سند قانوني.

وكلف وكيل الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى كفر الشيخ العام، لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.

وقال المحافظ، إنه جاء من خلال التفتيش علي اعمال شئون العاملين بمستشفى العام بكفر الشيخ عدم وجود هيكل تنظيمي لمستشفى كفرالشيخ العام، عدم وضع تقرير قياس لكفاية الاداء عن عام 2018، وحصول 6 موظفين على بعض الجزاءات ولم يتم الخصم منهم فى المواعيد القانونية المحددة، عدم وجود سجل التسويات، سجل ال 5%، سجل القرارات الإدارية، سجل التأخيرات، سجل العلاوة التشجيعية، سجل الترقيات، سجل الايقاف والاحالة للمحكمة التأديبية.

وأضاف أن العاملين بمستشفى كفر الشيخ العام لم يتقدموا بأي إقرارات سوى "بداية التعيين، دوري كل خمس سنوات، نهاية الخدمة أو زوال الصفة بالاستقالة أو الإحالة إلى المعاش"، وعدم استيفاء بيانات استمارة 134ع ح، تهالك بعض أغلفة الملفات، عدم إعداد كارتة استرشادية لكل ملف، وعدم تعلية كافة مرفقات الملف على الغلاف الخارجي.

وأشار إلى عدم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى لبعض العاملين، عدم وضع بطاقة الأجور المتغيرة لبعض الملفات، عدم وجود تقارير كفاية لبعض الملفات، عدم وجود فهرس لما داخل الملف، وجود بيان حالة لبعض العاملين غير مختوم، وجود سجل للأخصائيين، وسجل للمدير العام، وسجل للنواب، وسجل للفننين، وسجل للتمريض، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 بالبند أولا (د/1)، عدم قيام المختصين بالتقدم ببيان يومي يتضمن حالات عدم التأخيرات.

كما تبين عدم إبلاغ شؤون العاملين يوميًا بصورة معتمدة من هذا البيان، عدم وجود سجل للتأخيرات، مسئول البوابة لا يمسك سجل لتدوين التصاريح، حصول 4 موظفين على تصاريح مخالفة من حيت الوقت، عدم امساك شئون العاملين سجلات خاصة بالتصاريح، توقيع 13 موظفاً على التشطيب باستخدام الأقلام المزيلة للأحبار في إزالة التشطيب والتوقيع، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنه 2004 بالبند ثالثاً /4، ما زالت مستشفى كفر الشيخ العام تستخدم سجلات الحضور والانصراف الورقية، بالمخالفة لقرار المحافظ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل الصحة، بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدمًا الشكر لإدارة التفتيش، ومدير عام التنظيم والإدارة، على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين .