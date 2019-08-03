سقط عدد من القتلى والجرحى في حادث عنف جديد بالولايات المتحدة، حيث أعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية أن "تقارير عديدة" تفيد بوجود "أكثر من مسلّح يطلقون النار" في مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك، التي شدد دونالد ترامب من لهجته تجاهها منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وقالت الشرطة في تغريدة "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا التجاري، الوضع ما زال يتطوّر"، مضيفة "تلقّينا تقارير عديدة عن وجود أكثر من مسلّح يطلقون النار".

ومن جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر وولمارت في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن أوليفيا زيبيدا، مديرة مكتب رئيس بلدية المدينة الواقعة بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، أنه سقط "عدة قتلى" في إطلاق النار الذي حصل في المركز التجاري.

وأضافت زيبيدا أنّ قوات الأمن اعتقلت عدداً من المشتبه بهم، ولكنها لم تحدد عدد القتلى.

وأفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن قتلى لم يتم إحصاؤهم بعد، ونقلت عن الشرطة قولها إن المشهد لا يزال نشطا، محذرة من الاقتراب من موقع الحادث.

وأشار القناة الأمريكية إلى أنها تجري عملية بحث في مساحة كبيرة جدا، وعرضت لقطات حية من موقع الحادث توضح انتشار مكثف من الشرطة، وسيارات إسعاف.

وأصدرت قناة "كي تي أس أم 9" التلفزيونية المحليّة حصيلة أولية تفيد بسقوط 20 شخصاً بين قتيل وجريح، نتيجة إطلاق النار، كما بثت القنوات الأمريكية مشاهد لوحدات من الشرطة مدجّجة بالأسلحة تنتشر قرب المركز التجاري، وأُلقي القبض على 3 مشتبه بهم، بحسب مسؤولين.

وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار دامية، إذ قتل شخصان وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر وولمارت في ولاية ميسيسيبي، الثلاثاء الماضي، كما قتل أشخاص، الأحد الماضي، أحدهم صبي عمره 6 أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً أطلق النار في مهرجان للطعام في جيلروي بولاية كاليفورنيا.