قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف أن الرئيس السيسي توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.

من جانبه أكد راضي أن رئيس الوزراء البريطاني أعرب عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.

وأضاف بوريس جونسون أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وعبر بوريس جونسون عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبعة الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري.