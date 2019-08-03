وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد أملاك الدولة وتأكيد هيبتها على أراضيها واستعادة حق الشعب ولتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين، فى إطار أعمال الموجة 13 بمدن ومراكز المحافظة.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات والرحمانية وحوش عيسى وأبوحمص وكفر الدوار وبدر، حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والآثار والإصلاح الزراعي والري والصرف والشرطة، أسفرت عن إزالة 131حالة تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية 15326 مترا مربعا، عبارة عن 29 قرار إزالة حالات على أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمساحة 5300 متر مربع، و3 حالات على الرقعة الزراعية بمساحة 340 مترا مربعا، و4 حالات على الرقعة الزراعية بنطاق قرية قومبانية أبو قير بمساحه 1925 مترا مربعا.

وتم إزالة حالة تعدِ بنطاق قرية دفشو بمساحه 200 متر، و3 حالات على الرقعة الزراعية بنطاق قرية الأمراء بمساحة 280 مترا مربعا، وإزالة حاله بنطاق نفس القرية على مقترح لإقامة مدرسة بمساحة 70 مترا مربعا، وحالة تعدي بنطاق قرية زُهرة بمساحة 100 متر مربع، وحالة تعدى بقرية سيدي غازي بمساحة 225 مترا مربعا، و15حالة على الطرق بنطاق قرى بولين وزُهرة وكوم إشو بمساحة 845 مترا مربعا.

كما تم إزالة 47 حالة تعدِ على الري بنطاق قرى بولين وكوم إشو بمساحة إجمالية 2275 مترا مربعا، و13حالة تابعة لمراقبة شمال البحيرة بقرية كوم اشو بمساحة 226 مترا مربعا، وحالة تعدي بنطاق المدينة بمساحة 80 مترا مربعا، و11حالة تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 3290 مترا مربعا بنطاق قرية الأمراء بنركز كفرالدوار.

وتمكنت الحملات، من فك الشدة الخشبية بعمر مكرم بمركز بدر على مساحة 160م2 بجمعية المنوفية، وإزالة حالة تعدي بنطاق قرية كوم القناطر بمركز ومدينة أبو حمص عبارة عن سملات خرسانية مدفونة وذلك علي مساحة 350 مترا مربعا، و7 حالات تعدي علي أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 3690م2 عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على أرض زراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية طيبة بمركز الدلنجات، و10 حالات تعدِ على مساحة 625 متر2 بمركز الرحمانية، وتنفيد إزالة 4 حالات تعدِ على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 200 متر مربع بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسي.