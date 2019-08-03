قال مصطفى جمال، ممثل رئيس مجلس الوزراء فى جلسة محاكاة الدولة المصرية بمؤتمر الشباب السابع، الذي انعقد مؤخرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الجلسة كانت تستهدف الحوار المتحضر مثلما أشار إليها رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الاختلاف على المحتوى كان متاحًا، لافتًا إلى أن المجتمع المصري أصبح يفتقد الحوار خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "أعددنا جيدًا لهذه الجلسة وتعرضنا لكل ملفات الوزارات المختلفة وقيمنا برنامج الحكومة بشكل موضوعي واطلعنا على أوجه القصور، وكانت تلك تجربة حية لكل الزملاء".