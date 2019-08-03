ودع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مساء اليوم، الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، يرافقه حسين الباز وكيل التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وحرص الهجان، على تهنئة الفوج الثاني من حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 245 حاجًا بشارع حي المصالح بمدينة قنا، مقدمًا لهم خالص التهاني القلبية بأداء مناسك الحج المباركة لهذا العام، وتمنى لهم حج مبرور وذنب مغفور والدعاء لمصرنا الحبيبة بمزيد من الأمن والتقدم والرقي .

وأشار إلى أن المحافظة حريصة علي توفير كافة سبل الراحة والامان للحجاج مؤكدا علي حرصه الدائم علي الاطمئنان علي حجاج المحافظة باستمرار من خلال البعثة الرسمية المرافقة لهم .

كان محافظ قنا، قد ودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 141 حاج بمطار الأقصر الدولي إلى الأراضي المقدسة يوم الجمعة الماضية.