قالت مصادر في شركة مصر للطيران، إن الشركة ستتسلم طائرة الأحلام السادسة والأخيرة من طراز Boeing Dreamliner 787-9، منتصف أغسطس الجاري.

وأضافت المصادر، أن الشركة تسلمت 5 طائرات حتى الآن من نفس الطراز، ولا تزال تواصل سعيها لدعم أسطولها الجوي الذي سيشهد بنهاية 2020 ضم 33 طائرة جديدة، تشمل (6 طائرات بوينج دريملاينر B787-9، و12 طائرة إيرباص A220-300، و15 طائرة إيرباص A320neo".

ومن المقرر أن تُشغِّل الشركة، تلك الطرازات من الطائرات على خطوط "شنجهاي" بالصين، وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك.

وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الأفضل في توفير الوقود، كما يصل معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

ويتسع هذا الطراز لـ309 مقاعد، منقسمة إلى 30 من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و279 بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.