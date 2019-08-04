"هو نسناس وقردين".. "بيطري أسوان" يرد على انتشار الحيوانات بالشوارع

قال الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، إنه لم يرد أي بلاغ إلى المديرية بشأن انتشار القرود والنسانيس في الشوارع.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أنه بعد ورود أخبار كثيرة عن انتشار القرود والنسانيس بالمحافظة، تجول شخصيًا في شوارع أسوان، فلم يجد شيئًا، وعند سؤاله للمواطنين، علم بوجود "نسناس واحد وقردين" ولم يؤذيا أي منهم.

وأشار مدير عام الطب البيطري بأسوان، إلى أنه يتم العمل حاليًا مع الأجهزة الأمنية وشؤون البيئة، من أجل السيطرة على الموقف، والقبض على هذه الحيوانات ووضعها في الحجر البيطري، من أجل تسليمها إلى حديقة الحيوانات في الجيزة.