"مشروعات قومية، التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يطبق لأول مرة، التحول الرقمي للمحافظة" افتتاحات عديدة جعلت محافظة بورسعيد تقع على عين كبار المسؤولين من الوزراء خاصة خلال شهر يوليو الماضي.

وزار بورسعيد وزراء الري والصحة والمالية ونائب وزير الاتصالات، وحرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على التواجد في بورسعيد بشكل شبه أسبوعي لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تم تخصيص مكتب لها بمبنى هيئة التأمين الصحي بحي الشرق، وتم افتتاحه مؤخرًا وإعلانها اعتماد 11 وحدة رعاية أولية صحية، من ضمن 20 وحدة ومركز بمحافظة بورسعيد، 7 مستشفيات جرى الانتهاء منها وتشغيلها بالمحافظة، ويجرى اعتماد 3 مستشفيات خلال أسبوع، مع تقييمها وتسجيل 3 أخرى خلال الأسبوع المقبل، فضلًا عن تقييم أحد المراكز التشخيصية الكبرى في بورسعيد من القطاع الخاص.

وطالبت المواطنين بالتسجيل بالنظام الجديد في وحدات طب الأسرة، حيث يتم بها فتح ملفات الأسر، كما تتابع الوزيرة سير العمل ميدانيًا، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما شهدت بورسعيد زيارة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.

وبلغت تكلفة مبنى هيئة التأمين الصحي، حوالي 65 مليون جنيه، ويضم الهيئات الثلاث المشرفة على تنفيذ المشروع وهي هيئات مقدمي الخدمة والتمويل والاعتماد، وناقش وزير المالية ومحافظ بورسعيد العاملين بمبني الهيئات حول مدى وعيهم بمنظومة التأمين الشامل الجديدة، وكيفية تعاملهم مع طلبات المواطنين.

كما عقد وزير المالية، اجتماعا لمناقشة الجوانب المالية لمنظومتي التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، فضلا عن عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وافتتح وزير المالية، ورشة عمل مع مستثمري القطاع الخاص بعنوان "مصادر التمويل" بديوان عام المحافظة، كما عقد اجتماعا بشأن مشروع النافذة الواحدة، وزار مركز الخدمات اللوجستية بميناء بورسعيد.

كما زار المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، بورسعيد لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة من بورسعيد مؤكدا أن بها مميزات كثيرة، وتم اختيار البدء بها لارتفاع نسبة التعليم والمستوى الاجتماعي فيها، وانتشار المحمول الذكي بها، ويتوافر بالمحافظة مقومات كثيرة كذلك سهولة الوصول للمباني الحكومية وسهولة الحصر والحصول على البيانات.

وافتتح نائب وزير الاتصالات خلال الزيارة مركز حي الشرق المطور المميكن النموذجي ومكتب التوثيق المطور ، التابع لوزارة العدل، بحضور العميد حاتم الأمير مدير مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد.

ويقدم مركز حي الشرق كافة الخدمات التموينية المميكنة، ويمكن من خلاله استخراج البطاقات الذكية وبدل الفاقد والتالف، وإضافة المواليد، ويقدم مكتب التوثيق المطور التابع لوزارة العدل، للمواطنين بمحافظة بورسعيد خدمات إلكترونية مميكنة، حيث يستطيع المواطن من خلالها كتابة التوكيل الرسمي بنفسه لأول مرة، وذلك من خلال شاشة المواطن.

وتساهم خدمة "اكتب توكيلك باسمك" في القضاء على الطوابير والزحام، وتقضي بشكل كامل على الواسطة والمحسوبية، وتأتي في إطار التحول الذي تشهده محافظة بورسعيد في الخدمات كأول محافظة رقمية.

وأكد نائب الوزير للمواطنين، أن محافظة بورسعيد تشهد تطورًا كبيرًا في الخدمات الإلكترونية، لتصبح بورسعيد أول محافظة ذكية، وشرح كيفية تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين.

كما زار وزير الري محطة القنطرة في جولة مفاجئة، والتي تدخل المياه لبورسعيد بعد أزمة انقطاع المياه المتكرر عن المحافظة، بسبب انتشار ورد النيل بكميات هائلة، وتسببت الأزمة في غضب جماهيري خاصة أن المحافظة لم تشهد هذه الأزمة من قبل، واطلع على الأزمة ووضع الحل النهائي لمعالجتها وعدم تكرارها مرة أخرى.