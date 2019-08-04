لقي عامل مصرعه، إثر غرقه في مياه النيل بالقناطر الخيرية، نتيجة نزوله للاستحمام هربا من الحر. تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز القناطر الخيرية بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل بناحية جزيرة أبو الغيط.

على الفور انتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث المركز يرافقهم قوات الإنقاذ النهري.

بالفحص تبين أنه حال قيام إسماعيل عبدالمنعم إبراهيم محمد إسماعيل، عامل، بالاستحمام بمياه نهر النيل هربا من الحر ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

بسؤال والد المتوفي "عبدالمنعم إبراهيم محمد إسماعيل" فلاح أيد ما جاء بالفحص، ولم يشتبة في غرق نجلة جنائياً. جارى موالاة البحث عن جثة الغريق وانتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والتنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7996 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م.