فتحت وزارة الدولة للإنتاج الحربي اليوم، نظام البيع بالتقسيط لأجهزة المنزلية المنتجة من مصنع حلوان للصناعات المعدنية "360 الحربي".

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" قبل قليل، تفاصيل وشروط المنظومة، إذ تضم قائمة المنتجات التي يسري عليها هذا النظام، البوتاجازات 4 و5 شعلة، وسخان 10 لتر، وثلاجات أحجام مختلفة، وديب فريزر، وأجهزة تكييف 1.5، و2.25، و3 أحصنة.

ويسري هذا النظام على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال بالتعاون مع بنك القاهرة، على أن يتم التقسيط خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و84 شهرا.