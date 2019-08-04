استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات، و8 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر 682 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34613 من البضائع العامة و بهذا بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 7720 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18928 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5058 طن فوسفات و1905 طن رمل و870 طن أرز معبأ و6494 طن يوريا و100 طن علف.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 382 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 103 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1792 حاوية مكافئة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 13757 طن حديد و6873 طن خردة و15000 طن قمح و15100 طن ذرة و885 طن خشب.