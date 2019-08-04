سلم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، 24 منزلا في قرية "طماي الزهايرة" المعروفة بقرية أم كلثوم سيدة الغناء العربي، بمركز السنبلاوين للأسر الأكثر احتياجا ضمن مشروع "سترة" بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير والوليد الإنسانية.

وتفقد شاروبيم، المنازل للاطمئنان على توصيل المرافق لها وتشطيبها وجاهزيتها للعيش فيها، وأشاد بجهد العمل المجتمعي، في إنجاز تلك المشروعات التي تخدم الطبقة الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

وقال إن تكلفة المنزل الواحد من تشطيبات وتوصيل المرافق له بلغت 75 ألف جنيه بإجمالي تكلفة مليون و800 ألف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا المشروع جزء من حلم الرئيس "حياة كريمة" لكل المواطنين المحتاجين، وأن هذه هي البداية ولن نتوقف وأهل الدقهلية نموذج للعطاء والبذل والتبرعات، وشدد على ضرورة التعاون المستمر بين المؤسسات الخيرية.

حضر احتفالية تسليم المنازل للأسر الأكثر احتياجا الدكتور محسن المقاول، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهلية، والسيد عبد الفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب السيد صبح، رئيس مركز ومدينة السنبل آوين، والدكتورة هدى بلاط مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية.

يذكر أن مشروع "سترة" سلم خلال عام 2018، 64 منزلا في 14 قرية بمركز بلقاس بعد تطويرهم وتجديدهم للأسر الأكثر احتياجا.