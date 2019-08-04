قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إن 360 حاجاً من حجاج القرعة الخاصة بالجمعيات الأهلية بالمحافظة، غادروا مطار القاهرة اليوم الأحد، متوجهين لمطار جدة، على متن رحلتين بطائرات مصر للطيران من الصالة الموسمية للحجاج، وذلك لأداء مناسك الحج.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، في تصريحات منه، أنه تم اختيار 8 مرافقين يرافقون الحجاج، وهم أيمن عبدالعزيز نورالدين، رئيساً للبعثة ومشرفاً عاماً، وأحمدعبده نصار، عضو البعثة ومنسق عام، والأعضاء مسعد عبدالحفيظ الشاذلي، ومحمود محمد محمود الشيخ، وخالدعبد العظيم حماد، والسعيد فتحي مهنا، وحسام الطنوبى، وأحمد أبوسعدة، ، متابعا أن الحجاج سيعودون إلى أرض الوطن يوم 31 أغسطس الجاري، بعد أداء فريضة الحج.

تابع مسلم، أن هناك متابعة مستمرة للبعثة من قبل وزارة الصحة وأطباؤها، فضلاً عن التنسيق لإنهاء اجراءات الحجاج سريعاً بمطارى القاهرة وجدة، والاطمئنان على الإقامة الخاصة بهم سواء في مكة أو المدينة المنورة، مشيراً إلى أنه سيكون على تواصل دائم باعضاء البعثة للاطمئنان عليهم.

يذكر أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، وزع جوازات السفر والأوراق والتأشيرات على الحجاج في احتفالية بدوان عام المحافظة منذ أيام بسيطة، طالباً منهم الدعاء لمصر.