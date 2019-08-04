أعلن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وأن جميع الشكاوى الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة تم حلها بنسبة كبيرة تيسيراً على المواطن، وتخفيف الأعباء عن كاهله، وذلك بنسبة 89% لـ376 طلبا، وتم إنجاز 333 حالة منها.

وقالت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إن مركز خدمة المواطنين حصر عدد الطلبات المقدمة والواردة بإدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من يوليو، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى 376 حالة، وتم الرد والاستجابة على نسبة 89% مع حرص المحافظة على المتابعة، والرد وإنهاء جميع المشكلات الواردة من بوابة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية بنسبة إنجاز 100%، كما تم التعامل مع الشكاوى الواردة على صفحة المركز التكنولوجي على "فيسبوك"، وإنجازها بنسبة 100%، ومنظومة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإجمالي عدد طلبات 210 بإجمالي إنجاز167 طلبا منها، و43 طلبا قيد الإجراء بينما تم رفض 4 طلبات.

وأكد محافظ مطروح الحرص على التواصل الدائم مع المواطنين من خلال قنوات التواصل المباشر مع المواطنين مع سياسة الباب المفتوح وفتح مكتبه للجميع، بالإضافة إلى اللقاءات المستمرة سواء مع الجهات التنفيذية أو الشعبية لعرض مشاكل المواطنين، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا للوصول إلى جميع المواطنين دون وسيط والإسراع في حل مشاكلهم وتخفيف العبء والمعاناة عنهم خاصة الحالات المرضية والملحة.