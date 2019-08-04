قالت نشوى الشريف نائب رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة للعاملين في البترول، إنّ التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته النقابة على الهاتف المحمول لخدمة العاملين في قطاع البترول، هو الأول الذي تطلقه نقابة في مصر، موضحا أنّ التطبيق يهدف لنشر الأخبار الخاصة بقطاع البترول والعاملين فيه، ليكون الوجهة الأخرى لموقع النقابة تحت مسمى "النقابة العامة للبترول"، إلى جانب الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنقابة.

وأضافت الشريف أنّ التطبيق يحتوي على الأخبار التي تخص قطاع البترول والنقابة العامة للبترول، فضلا عن أخبار الدولة والحكومة بشكل عام، وكذا أخبار مشروعات وإنجازات سواء كانت للنقابة أو الوزارة، مشيرة إلى أنّ التطبيق يحتوي على قسم خاص يسمي "العروض"، يتضمن الخدمات التي تقدمها النقابة للعاملين التابعين لقطاع البترول، من خلال الحصول على خصومات في بعض الأسواق والمحلات التجارية والعيادات والمستشفيات التي تتعاقد معها النقابة، كما يعرض الأخبار والتفاصيل والمعلومات، وأخبار الرياضة سواء للنوادي التابعة لشركات البترول أو النوادي الأخرى، ويوفر إمكانية التواصل مع العاملين لحل أي مشكلات لديهم.

وأوضحت نائب رئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة للعاملين في البترول أنّ إضافة أقسام أخرى كخاصية الفيديو ومقالات وأخبار التكنولوجيا، والتي يتم العمل عليها في الوقت الحالي للوقوف على كيفية عملها بجانب تحديث التطبيق بشكل دوري، ليناسب الجميع ويواكب جميع التطورات، كما يرسل التطبيق إشعارات للمستخدم لإعلامه بآخر الأخبار والتطورات.