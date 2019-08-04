أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بما أعلنت عنه وزارة الدولة للإنتاج الحربي حول نظام البيع بالتقسيط لأجهزة المنزلية المنتجة من مصنع حلوان للصناعات المعدنية "360 الحربي".

ووجه "حساسين"، في بيان أصدره، اليوم، التحية والتقدير للواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي على هذا الاتجاه لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج في شراء الأجهزة المنزلية لتأسيس "عش الزوجية" من منتجات مصنع حلوان للصناعات المنزلية.

وأكّد أنَّ منتجات المصنع من أفضل المنتجات الصناعية إضافة إلى أن أسعارها مناسبة تجدر الإشارة الى ان قائمة المنتجات التي يسرى عليها هذا النظام تضم كلًا من البوتاجازات 4 - 5 "شعلة"، وسخان 10 لترات، وثلاجات أحجام مختلفة، و"ديب فريزر"، وأجهزة تكييف "1.5 - 2.25 - 3 حصان".

يُذكر أنَّ هذا النظام يسري على العاملين بالقطاع العام، وقطاع الأعمال بالتعاون مع بنك القاهرة، على أنَّ يتمّ التقسيط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 48 شهرًا.