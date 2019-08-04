السيسي يبحث مع "بومباردييه" إنشاء مونوريل لربط "الإدارية" بالقاهرة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل.

وأوضح راضي أنّ الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، إذ تمّ توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر بإجمالي طول 96 كيلومترا.

ويتضمن العقد الممتد لـ30 سنة، تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، إضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة، كما يتضمن العقد توطين صناعة المونوريل في مصر وإقامة شراكة كاملة بين مصر والشركة العالمية لصالح منظومة السكك الحديد، فضلا عن فتح الباب أمام إمكانية النفاذ إلى السوق الأفريقية الواعدة في هذا المجال.