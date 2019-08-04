وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمجازر بدائرة المحافظة قبيل عيد الأضحى المبارك.

وشدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر مقومات الصلاحية للسع الغذائية والسلع المدعمة ومكافحة الغش الغذائي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز كوم حمادة ودمنهور وأبو حمص، اليوم، حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين، أسفرت عن ضبط 262 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2550 عبوة سردين مغربي مجهولة المصدر، و4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.