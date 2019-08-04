قال اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، ضرورة تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية للإسراع في تنفيذ خطة المحافظة لتوصيل مياه الشرب النقية لجميع المناطق المحرومة، وتذليل أية معوقات تعترض تنفيذ الخطة، باعتبار أنه حق أصيل لجميع المواطنين.

وأكد المحافظ على المضي قدما في تنفيذ خطة تطهير جميع الترع والمصارف بنطاق المحافظة وتوابعها، وضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية والمباني، لتيسير إنهاء إجراءات العقود وتسليمها للمنتفعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمديريات الموارد المائية والري والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، ومديري الشؤون القانونية وحساب بيع استصلاح الأراضي، وأعضاء لجنة التقنيين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد "عثمان" على ضرورة تكثيف ومضاعفة حجم العمل بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، والإسراع في رفع جميع بؤر تجمعات وتراكمات القمامة والمخلفات، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية.