أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 485 لسنة 2019 للتجديد لمحمد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، رئيسا لمصلحة الجمارك.

وبحسب قرار وزير المالية الذي حصلت "الوطن" علي صورة ضوئية منه، تم تجديد ندب "نجم" من الدرجة العالية الممتازة وذلك إعتبارا من 7-8-2019 لمدة عام أو لحين شغلها بطريق التعيين مع منحه البدلات المقررة للوظيفة.

كان وزير المالية قد أصدر قرارا بندب رئيس مصلحة الجمارك الحالي كمال نجم من جمارك دمياط، خلفا لسلفه، بعد إقالته لقبض الرقابة الإدارية عليه لاتهامه بالحصول علي رشوة مليون جنيه.