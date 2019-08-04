أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد، لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب " واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ 13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تابع محافظ القليوبية سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء قبل الماضي ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم.

شهد، اليوم، إزالة 396 حالة بمساحة 20.023م2 بمدن ومراكز المحافظة، وتابع اللواء حمدى الحشاش، السكرتير العام المساعد، اليوم، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة شبين القناطر بناء على توجيهات المحافظ.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته.

ويشار إلى إزالة 2060 حالة تعدٍ بمساحة 174760.75 ضمن أملاك دولة، وإزالة 640 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 83296 م2 بمراكز ومدن المحافظة، منذ انطلاق الموجة الـ 13 لإزالة التعديات.