"الكاريكاتير".. ورشة لطلاب المدارس بمركز التنمية الصحفية في البحيرة

ينظم مركز تنمية القدرات الصحفية بمديرية التربية والتعليم في البحيرة، تحت رعاية الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، الأربعاء المقبل، ورشة عمل حول فن الكاريكاتير الحي لطلاب المدارس، تحت شعار "اكسر قيدك.. حقق حلمك"، في إطار نشاط وفعاليات المركز خلال الفترة الصيفية، بمدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بدمنهور.

وقالت عزة زويل، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالبحيرة، إن الورشة تستهدف تدريب الطلاب الموهوبين فى رسوم الكاريكاتير الحي، على مستوى مدارس المحافظة، واختيار من سيمثلون المحافظة في مسابقة رسوم الكاريكاتير الحي، التي ستجري على هامش معرض مركز تنمية القدرات الصحفية يوم 9 سبتمبر القادم، بحضور لجنة تحكيم من الوزارة.

وأشارت نيفين الإبياري، موجه الصحافة بمركز تنمية القدرات الصحفية، إلى أن المركز نفذ عددا من الفعاليات والندوات خلال الفترة الماضية، منها ندوة حول أهمية وإجراءات الدمج التعليمى لطلاب المدارس، حاضر فيها رضا إسماعيل، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومدونة حول إدارة فكر الطلاب نحو تحديات المستقبل، تحدث فيها الدكتور محمد فوزى والي، أستاذ طرق تدريس المناهج بكلية التربية جامعة دمنهور.