قررت النيابة العامة في الشرقية حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في عدد من القضايا وشهرته "ملك الصحراوي"، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال"، وتمكنت من ضبط عنصر إجرامي مقيم في دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، سبق اتهامه في 4 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح دون ترخيص"، لإتجاره في المواد المخدرة، مُُتخذا من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، حال وجوده بدائرة المركز، وبحوزته 50 جراما لمخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.