أرجع النجم خالد الصاوي سبب تكتمه علي مشاركته بمشهد ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" للمخرج مروان حامد إلي رغبته في مفاجأة الجمهور، بحسب قوله.

ووجه الصاوي رسالة لجمهوره عبر "الوطن" قائلاً: "دلوقتي أقدر أقولكم أنا آسف، ولكن اعتبروها كدبة بيضاء كان الغرض منها مفاجأتكم بهذا المشهد، الذي لم يكن بوسعي الكشف عنه احتراماً لاتفاقي مع المخرج مروان حامد، وها أنا أنتظركم في الأفلام الأربعة (الفيل الأزرق 2) و(ولاد رزق 2) و(خيال مآتة) و(الفلوس)".

وشكر الصاوي المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد علي هذا المشهد، حيث قال: "بشكرهم على شغلهم الجامد وربنا يوفقهم في اللي جاي".

"الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وولاء الشريف.