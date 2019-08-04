قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن اهتمام القيادة السياسية بدمج الطلاب متحدي الإعاقة اختلفت أدى لاهتمام وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن وجسده إصدار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لكتاب دوري يعطي مكتسبات جديده تنفيذا للائحة التنفيذية لقانون الإعاقة.

وأضافت عبدالسلام خلال استضافتها ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية "DMC"، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت إجرائات كثيرة في مبادرة "حياة كريمة" عن طريق خدمتها للطلاب الصم في مدارس الأمل والطلاب ذوى المشاكل الذهنية والطلاب المكفوفين، موضحة أن أعداد طلاب الدمج قد وصلت في عام 2014 لـ4.200 طالب وهو الأمر الذي وصل لـ57.300 طالب في مدارس التعليم العام والفني.

وأكدت رئيسة الإدارة المركزية أن الطالب الأصم الكفيف لم يكن له مكان بداخل المدارس بينما وفرت له "حياة كريمة" مكانا في مدرسته: "احنا بنحدد إن فيه فصل بخصائص معينة بعض مؤسسات المجتمع المدني بتساهم في تجهيز هذه الفصول حتى نصل إلى مرحلة أنه ميكونش فيه طفل في مصر عنده إعاقة ومعندهوش مكان"، مشيرة إلى أنه يجب على المجتمع أن يوحد جهوده لخدمة ذوي الإعاقة بعد العديد من القرارات الوزارية الأخيرة وحتى يعلم المواطن حقه ويطالب به من قبل المؤسسات التعليمية.