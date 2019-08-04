دخل العمال والموظفون العاملون في مشاريع كأس العالم 2022 في قطر، في إضراب شامل لعدم دفع رواتبهم منذ 3 شهور، ما أظهرته قناة "مداد نيوز" خلال مقطع فيديو، بعد أن امتنعت الحكومة القطرية عن دفع رواتب العمال البسطاء من جميع جنسيات العالم، الأمر الذي دفعهم لتنظيم إضراب ضخم وغير مسبوق.

وقال الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، إن قطر تتعرض لأكبر عملية عصيان مدني، موضحًا أن عمال البناء قاموا بالإضراب أيضًا تزامنًا مع إضراب عمال ملاعب كأس العالم، ساخرًا: "عدد المعتصمين بقطر أكبر من عدد سكانها".

وتابع: "مفيش فلوس يدفعوا رواتب، وفي فلوس لتمويل الإرهاب في عدد من الدول، والناس الغلابة مش لاقية مرتبات، أين المنظمات الحقوقية ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وحقوق الإنسان مما يحدث في قطر".

وتحدى الديهي، أن تقوم قناة الجزيرة، أو قناة العربي، أو القنوات الإخوانية بالحديث عن هذه الإضرابات.