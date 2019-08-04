تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، صرف معاشات شهر أغسطس، وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي لـ3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لـ1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.34، ليصبح غداً أيضاً بدلاً من اليوم العاشر من شهر أغسطس، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشددت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بيسر ودون شكوى، قائلة إن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أغسطس في كل أنحاء الجمهورية لما يزيد على 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيها شهريا.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الخميس الماضي الموافق الأول من أغسطس تم البدء في صرف المعاشات المحولة على منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.53 مليار جنيه، يتم صرفها لـ3.16 مليون قائم بالصرف.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى ظهر اليوم الرابع من شهر أغسطس ما يزيد على مليون و307 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها مليار و777 مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 864 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 999 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها 443 ألف حالة بقيمة إجمالية 740 مليون جنيه.