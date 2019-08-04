صناع الحياة: نهتم بتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا

قال الدكتور أحمد سعده، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إن وجود المتطوعين بالجمعيات الأهلية يضمن تقليل التكلفة للعمل من خلال المتطوعين وتقليل تعداد الموظفين داخل المبادرات والرقابة في الإنفاق وجودة الأعمال المقدمة.

وأضاف سعده خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية "DMC"، أن هناك رقابة من قبل الجهات المعنية في الدولة للرقابة على الجمعيات الأهلية وجودة الإنفاق مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحا أن الجمعيات تهتم بتوفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا من خلال مشروعات متناهية الصغر مثل مشروع "مركب واحده" وهو أحد المشروعات للوصول إلى الأكثر احتياجا "بنوفر مشروعات للناس متفصله عليهم".

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة أنه يتم تقديم المشروع لصاحبه وفق إمكانياته وظروفه المادية "الأسر بتثق فينا وبعدين بنفتح معاهم أوجه للدعم مختلفه"، مشيرا إلى أن الجمعية تقوم بتسليم المشروع وتدريبها عليه وبعدها يتم توقيع تأمين صحي خاص مع إحدى شركات التأمين الخاصة التي توفر رعاية للعائل الأساسي في الأسرة بواقع كشف مجاني وعلاج بخصم 70% وعلاج الحالات الحرجة ذات الخصم بخلاف دعم تعليمي للأطفال ودعم للمسكن وتوصيل الكهرباء.