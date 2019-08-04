أصيب، اليوم، 10 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة منفصلين بالوادي الجديد.

وكان قد ورد إخطار أمني إلى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النحدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الفرافرة سهل قروين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم، صبحي عوض التهامي، 45 سنة، وصلاح منصور عوض، 25 سنة، وسمر فكري حسن، 40 سنة، ومحمد خلف محمد، 22 سنة، وخالد رضا مصطفى، 18 سنة، ومبروك عبدالعظيم محمد، 55 سنة، وإنعام خليل المغازي، 50 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى لتلقي العلاج اللازم.

كما ورد إخطار أمنى آخر يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق تنيدة منفلوط، ما أسفر عن إصابة سيد علي محمود، 23 سنة، ووليد يوسف محمود، 33 سنة، ومحمد فرج محمد، 30 سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، وحُرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.