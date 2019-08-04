قال الدكتور عمرو مغربي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن كل صيدليات مصر آمنة تماماً، وهناك تفتيش يتم بصفة دورية على الأقل على 300 صيدلية يومياً.

وأضاف "مغربي" لـ"الوطن"، أن التحذير الذي يتداول حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع إحدى الصيدليات الكبرى، لا علاقة لنقابة الصيادلة به.

وتابع أن هذا التحذير الذي حمل شعار نقابة صيادلة القاهرة غير صحيح، ولا يحمل ختم النقابة ونحن غير مسؤولين عنه.

وأكد "مغربي"، أن النقابة غير مسؤولة عن أي شيء لا يحمل ختمها، وكل ما خرج من تحذيرات بعدم التعامل مع إحدى الصيدليات الكبرى في مصر مجرد شائعات لإثارة البلبلة.