أكد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أهمية دور الرائدات الريفيات في المشاركة في كل المجالات ومواجهة القضايا الاجتماعية الهامة، لقدرتهن على الوصول إلى المواطنين بالقرى والنجوع وقدرتهن في التأثير والإقناع.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع عقده مع الرائدات الريفيات، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم،أن دورهم المجتمعي في التنمية المجتمعية وتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية وخدمة المجتمع، وناقش محافظ الفيوم، أهمية دور الرائدات الريفيات في توعية المواطنين بقضايا الزواج المبكر، والقضاء على ختان الإناث، ومبادرة "2 كفاية".

ووجه محافظ الفيوم، شكره للرائدات الريفيات لدورهن الكبير في إنجاح الحملات التي تُسهم في بناء الوطن، مؤكداً ثقته التامة في قدراتهن على التواصل مع المواطنين في القرى والنجوع وتوعيتهم بهذه القضايا المجتمعية.