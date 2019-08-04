اعتمد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، اليوم، حركة التنقلات الداخلية بين رؤساء المباحث بأقسام الشرطة بالمحافظة.

وشارك في حركة التنقلات اللواء محمد عامر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، والعميد أيمن عبدالحميد، رئيس مباحث مديرية أمن السويس.

وشملت الحركة أن يتولى الرائد أحمد الفولي منصب رئيس مباحث قسم شرطة السويس، والمقدم محمد ماهر رئيس لمباحث مرور السويس، والنقيب محمد عزب معاون لمباحث مرور السويس، والرائد أحمد عبيد رئيس لمباحث قسم شرطة فيصل.

كما تولي الرائد محمد العسكري منصب رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، والمقدم حسن عبدالغفار رئيس لمباحث قسم شرطة الأربعين، والمقدم أحمد داود رئيس لمباحث قسم شرطة عتاقة.