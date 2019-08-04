السويس تحصد درع دوري المعلومات التابع لـ "الوزراء"

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس زياد عبدالتواب، الملتقى الدوري للمعلومات، الذي حظي بحضور ومشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، وكذا سكرتير عموم المحافظات ورؤساء مراكز المعلومات على مستوى المحافظات.

وقدم مدير عام مركز معلومات المحافظة عرض تجربة محافظة السويس ورؤيتها في تطوير المراكز التكنولوجيا ودور مركز الصيانة وعمل فريق الرصد الميداني، بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن.

وتم عرض تجربة محافظة السويس بمركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء، واستلم اللواء طارق عبدالعظيم، سكرتير عام محافظة السويس، درع التميز باسم محافظة السويس.

كما تم تكريم نعمان البلاسي، مدير مركز معلومات المحافظة، وكريمة عباس، مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالسويس، بمنحهما شهادات تقدير لجهودهما في هذا المجال.