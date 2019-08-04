وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كل الجهات المعنية، بتكثيف المرور، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والإبلاغ عنها وإزالتها في المهد وإلا سيتم إحالة المتقاعسين عن الإبلاغ للنيابة الإدارية.

وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة بتكثيف حملات النظافة، خلال أيام العيد والتأكد من إنارة الشوارع وتوافر وسائل النقل والمواصلات، تيسيرا على المواطنين، موجهة بضرورة تشكيل غرفة عمليات لمواجهة أي أحداث طارئة والتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة الحملات على الأسواق واستعدادات المستشفيات.

وأكدت المحافظ التنسيق مع مديرية الأمن، لوضع خطة تأمين الساحات المخصصة، لأداء صلاة العيد وكذلك أماكن التجمعات والمتنزهات بمدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة.

وعلى صعيد آخر، استعرضت المحافظ مع رؤساء مراكز ومدن المحافظة ما تم تنفيذه من حملات الإزالات، التي شملت إزالة العقارات ذات الخطورة الداهمة والإشغالات، وكذلك أراضي التعديات على أملاك الدولة من ضمن الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات، وكذلك استعراض ما تم في نطاق النهوض بمستوى النظافة داخل نطاق المراكز والمدن، ووجهت المحافظ تعليماتها بضرورة تكثيف حملات النظافة، وكذلك دهان واجهات المباني، التي تكون واجهتها من الطوب الأحمر وفقا للتكليف الرئاسي.