قال مصدر أمني بمديرية أمن الأسكندرية، إن اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، كلف ضباط المباحث لكشف تفاصيل قيام بلطجي بإيقاف أتوبيس نقل عام وضبطه، وأضاف المصدر أن فريقا من المباحث تمكنوا من القبض على المتهم وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن بالإسكندرية تلقت بلاغا من غرفة عمليات الهيئة العامة لنقل الركاب، من ناظر محطة كابو باعتداء أحد الأشخاص على سائق وأتوبيس نقل عام.

وأضاف المصدر أن المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالمحافظة اتصل بالقيادات الأمنية المسئولة، وتحرك قسم باب شرق فورا لضبط المتهم في حادثة الاعتداء بالمنطقة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.