بعد الطفلة هبة.. ضحية جديدة لتعذيب زوجة الأب في القليوبية

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استقبلت مستشفي بنها الجامعي، اليوم، طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، مصابة بكدمات وتورم بالجسم، واتهم ذووها زوجة أبيها المقيمة معها في المنزل نفسه بالتورط في إصاباتها، لتكون تلك الواقعة هي الثانية لتعذيب زوجة الأب بعد الطفلة "هبة" في دمياط.

ومن جانبها، نفت زوجة الأب الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في التحقيقات الأولية إن الطفلة سقطت على السلالم بمنزلها في قها بالقليوبية، وجرى التحفظ على الأب وزوجته بمعرفة الشرطة، لبيان ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير مستشفي بنها الجامعي بلاغا بوصول الطفلة "ر.ح .ع.ش"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بالأضلع ولديها ضعف عام، وبالكشف عليها تبين أنها تعاني من سجحات مختلفة وكدمات بالجسم وتورم في الجسم، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت وحررت محضرا بالواقعة.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفلة تعيش مع والدها واثنين أشقاء آخرين وزوجة أبيها، حيث اتهم ذوو الطفلة زوجة الأب بالتورط في تعذيب الطفلة بمعرفة والدها لدى إقامتها معها بعد تنازل والدتها عن حضانتها لأبيها، فيما أكدت زوجة الأب المتهمة أن سبب الإصابات السقوط من أعلى سلالم المنزل.

جرى التحفظ على الأب وزوجته، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي، لمناظرة الطفلة وإعداد تقرير بالحالة، لبيان ما بها من إصابات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.