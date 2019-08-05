تتجلى دائما شهامة الشعب المصري في الأزمات، حيث تجمع أهالي المنيل والسيدة زينبووسط البلد أمام معهد الأورام وطريق الكورنيش من ناحية قصر العيني حتى معهد الأورام، وظلوا يساعدون المرضى ووزعوا زجاجات المياه عليهم.

وأدى الانفجار المدوي الذي وقع بمحيط المعهد إلى حالة من القلق لدى مرضى المعهد، فخرجوا من غرفهم لتفقد الأمر، فما كان من الأهالي إلا أن ساندوهم وخففوا عنهم، وقدموا لهم زجاجات المياه.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، ما أسفر عن مصرع 16 مواطنًا وإصابة 21 آخرين.

كما ساعد الأهالي أيضا رجال الإسعاف في نقلهم لعدد من المستشفيات القريبة من محيط الحادث، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث ومعهد الأورام.

وكانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقوم بعملها حاليا لاحتواء الأمر.