أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات في حادث معهد الأورام، إلى 17 قتيلا بالإضافة إلى "كيس أشلاء"، ووصل عدد المصابين إلى 32 مصابا، منهم حالات شديدة الخطورة.

وقدمت وزيرة الصحة، العزاء لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وقالت زايد، خلال لقاء لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه فور علمها بالحادث تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف، وتم نقل معظم المصابين والجثث، مشيرة إلى أن بعض الإصابات ذهبت مترجلة لقصر العيني والمنيرة.

وأوضحت زايد أنه يتم نقل المصابين من مستشفى المنيرة لمعهد ناصر، مشيرة إلى إمكانية وجود جثث في مياه النيل، المواجهة لموقع الحادث، مؤكدة أنه تم تحويل 34 حالة من معهد الأورام لإخلاء المعهد وتم نقلهم لمعهد ناصر والمنيرة ومستشفى دار السلام للأورام.