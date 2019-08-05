مصرع عامل انهار عليه التراب أثناء حفر خزان مياه في سوهاج

لقي عامل مصرعه إثر انهيار كمية من التراب عليه أثناء حفره خزان مياه بقطعة أرض، بدائرة مركز المنشاه، فتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج العام بوصول "مظهر.ع.ع"، 55 عاما عامل ويقيم بدائرة مركز المنشاه "جثة هامدة".

بالانتقال والفحص وسؤال "عادل.ع.ع"، 42 عاما سائق شقيق المتوفي، ويقيم بذات الناحية قررا أنه حال قيام المذكور بالحفر، استعدادا لبناء خزان مياه بقطعة أرض ملك أحد الاشخاص سقطت عليه كمية من مخلفات الحفر، ما أدى لوفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.